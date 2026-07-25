В МЧС предупредили волгоградцев о пекле и грозах 25 июля

Синоптики чуть «сгладили» прогноз об аномальной жаре. По данным ЦГМС, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сегодня, 25 июля, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы с усилением ветра до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах 34…39º, местами 25…30º.
Ранее сообщалось, что 25 и 26 июля воздух прогреется до 42 градусов жары.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше