Российские вузы перейдут на новую модель образования до 2030 года

Четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки станут частью новой модели высшего образования, сообщил ранее Константин Могилевский. Подходы к преподаванию этих предметов будут унифицированы, а их содержание актуализируют с учетом современных научных достижений. Какие дисциплины станут обязательными и почему выбор пал именно на них — в материале «Вечерней Москвы».