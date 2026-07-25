Российские вузы перейдут на новую модель образования до 2030 года

Все российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 года. Об этом в субботу, 25 июля, заявил заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
По его словам, в пилотном проекте по переходу на обновленную систему участвуют 17 университетов, позже к ним присоединятся остальные вузы.
— Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему, — приводит слова Могилевского РИА Новости.
В России отменят действующую Болонскую систему высшего образования. Вместо этого будет введена новая двухуровневая модель. Что об этом известно — в материале «Вечерней Москвы».
Четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки станут частью новой модели высшего образования, сообщил ранее Константин Могилевский. Подходы к преподаванию этих предметов будут унифицированы, а их содержание актуализируют с учетом современных научных достижений. Какие дисциплины станут обязательными и почему выбор пал именно на них — в материале «Вечерней Москвы».