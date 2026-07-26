В Приморье каждый пятый водитель возит пассажиров без техосмотра

Сотрудники Госавтоинспекции Приморского края провели профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого проверили 86 транспортных средств, работающих на регулярных пассажирских маршрутах. Результаты оказались неутешительными: на водителей составили 16 административных материалов, а также возбудили 4 дела на должностных и 7 — на юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В числе основных нарушений — управление транспортным средством без технического осмотра, выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего техосмотр, а также имеющего неисправности, с которыми эксплуатация запрещена», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, очередной этап профилактического рейда «Грузовик», направленного на повышение безопасности на дорогах за счёт контроля за грузовым транспортом, завершился в Приморье.