Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье каждый пятый водитель возит пассажиров без техосмотра

Госавтоинспекция подвела итоги рейда «Автобус», возбуждены дела на должностных лиц и юридических лиц.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники Госавтоинспекции Приморского края провели профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого проверили 86 транспортных средств, работающих на регулярных пассажирских маршрутах. Результаты оказались неутешительными: на водителей составили 16 административных материалов, а также возбудили 4 дела на должностных и 7 — на юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В числе основных нарушений — управление транспортным средством без технического осмотра, выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего техосмотр, а также имеющего неисправности, с которыми эксплуатация запрещена», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, очередной этап профилактического рейда «Грузовик», направленного на повышение безопасности на дорогах за счёт контроля за грузовым транспортом, завершился в Приморье.