В Приморье каждый пятый водитель возит пассажиров без техосмотра

Сотрудники Госавтоинспекции Приморского края провели профилактическое мероприятие «Автобус», в ходе которого проверили 86 транспортных средств, работающих на регулярных пассажирских маршрутах. Результаты оказались неутешительными: на водителей составили 16 административных материалов, а также возбудили 4 дела на должностных и 7 — на юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.