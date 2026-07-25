Волгоградские новости 25 июля: беспилотная опасность, жара до +42

Волгоградцы пережили неспокойную ночь. Беспилотная опасность была объявлена ещё до полуночи и отменена только после шести утра. Накануне вечером жителей региона предупредили об аномальной жаре и предупредили, что лучше не выходить на улицу, а синоптики обещают дожди и грозы со штормовым ветром, от которого срывает крыши. Об этих и других событиях в материале vlg.aif.ru.
Беспилотная опасность.
О беспилотной опасности в Волгоградской области в мобильном приложении МЧС сообщили 24 июля в 23:16, считанные минуты спустя информацию продублировали местные ТГ- и МАХ-каналы. Сотовые операторы «проснулись» только в первом часу ночи 25 июля, а некоторые и вовсе во втором. Волгоградцы возмущаются: зачем вообще нужны эти смс-сообщения, если они приходят, когда всё известно уже и без них?
Не спали минувшей ночью десятки тысяч жителей региона, обсуждая происходящее, обмениваясь впечатлениями и поддерживая друг друга.
«Уже не хочется, чтобы ночь приходила. Засыпаю — просыпаюсь со страхом. И так всю ночь», — пишет одна горожанка.
«Паникёрам — спать! Чем больше читаете, тем больше волнуетесь. Не заходите в обсуждения и живите, как жили. Всё будет хорошо!» — успокаивает другая.
«Разбудили звуки то ли мопеда, то ли дрона. Надо уже мопеды запретить после 22:00», — жалуется третья.
Волгоградцы делятся советами, как успокоить тревогу: «Включила Стаса Михайлова по Первому каналу, ничего не слышно и не страшно», «Стелите матрац в ванной комнате и спите спокойно», «Закрываю окна, включаю кондиционер — не слышно, что происходит на улице, и сплю».
«Спасибо всем за поддержку и разговор — так гораздо легче, когда можно выговориться и тебя поймут, а не осудят», — благодарит волгоградка.
Отбой беспилотной опасности объявили в 6:20, но к этому времени все уже уснули: впереди — два выходных дня.
Погода.
МЧС предупреждает: 25 июля в Волгоградской области ожидается сильная жара. Температура может подняться местами до 40−42º после полудня и будет держаться на таком уровне до конца суток. Тем, кто плохо переносит жару, лучше оставаться дома с включёнными кондиционерами или вентиляторами, на улицу выходить с осторожностью, передвигаться по теневой стороне от магазина к магазину, от аптеки к аптеке, где работают кондиционеры.
Чрезвычайная пожароопасность ожидается на юго-востоке и в ряде северо-восточных районах области, а также в городах Волгоград и Волжский. Высокая пожароопасность — в центре региона, на юго-западе, в отдельных северо-восточных районах до конца суток.
Куда пойти.
Для тех, кто всё-таки рискнёт провести выходные вне дома.
В Дубовке — праздник колокольного звона «Дубовская звонница» на территории храма Святой Живоначальной Троицы (0+):
09:00 — молебен;
10:00 — концерт и выступления звонарей.
В Кумылженском районе — фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас», основные мероприятия — на левом берегу Хопра в местечке «Прорва» (0+):
9:00 до 13:00 — открытые конные скачки донской и английской породы на площадке бывшего аэродрома по направлению к хутору Суляевский;
10:00−15:00 — региональный этап Всероссийского фестиваля «Земля спорта» в станице Кумылженской;
17:00 — концерт, работа площадок, выступление ансамблей «Лазоревый цветок» и мужского ансамбля казачьей песни «Браты» на стадионе «Юность» на ул. Подтелкова, 42.
Фонтан «Искусство» на верхней террасе набережной в Волгограде (0+):
18.00 — акробатические трюки и элементы из художественной гимнастики от воспитанников спортшколы № 6;
19.00 — отборочный этап конкурса патриотической и авторской песни «Мой город мне дорог».
ЦПКиО.
18:00 — концерт центра культуры «Лаукараз», коллективы из Санкт-Петербурга, Самары, Димитровграда, Нижнего Новгорода и Великого Новгорода, главная сцена (12+);
19:00 — фестиваль «Летний гром», группы «Ля диез» и «Эксперимент», малая сцена (12+);
20:10 мультфильм «Ледниковый период», плед с собой (6+).
«Старая Сарепта»:
11.00 — День Нептуна, с собою — полотенце, сменную одежду, удобную обувь, водные бластеры, брызгалки, водяные пистолеты и тому подобное (7+).
Южный парк Волгограда.
15:55−16:05 — открытие (0+);
16:10 — концерт (0+);
16:00−19:00 — интерактив для детей с аниматорами (0+);
17:40 — дефиле от волгоградского дизайнера Алены Сказки (6+);
18:20 — выступление кавер-групп (12+).
День рождения Волжского.
Введён запрет на реализацию алкогольной продукции с 15:00 до 23:00 в следующих границах:
улица Набережная, в границах домов №№ 75−77 и 12 л;
проспект им. Ленина, в границах домов №№ 76−86 и №№ 75−97;
улица Энгельса, дом № 1;
улица Сталинградская, в границах домов №№ 3−9.
Движение транспорта перекроют с 15:30 до 23:00:
ул. Зорге в границах ул. Комсомольской и пл. Комсомольской;
въезд на территорию парка «Волжский» (первый и второй съезд направо с пр. Ленина (после здания по пр. Ленина, 88).
въезд на парковку к гостинице «Ахтуба».
В парке «Гидростроитель» выступит профессиональный уличный театр «Мягкий знак», участниками постановок станут и зрители. В 16:00 на «зеленой» эстраде состоится концерт, в 17:00 у главной сцены парка — «Детский день города» (6+).
На общественном пространстве перед «Юностью» на бульваре Профсоюзов, 13, с 18:00 мастер-классы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов и пиротехническое шоу. Хедлайнер — кавер-группа «Бриз» (12+).
В парке «Волжский» в 18:00 — «Молодежный движ», вечером — праздник «На волжских берегах», выступление волжских коллективов и волгоградской группы «Кавер-хит (12+)».
Перед ЦКиИ «Октябрь» в 19:00 — модный показ «Фэшн парад» (12+).