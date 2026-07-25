Волгоградские новости 25 июля: беспилотная опасность, жара до +42

Волгоградцы пережили неспокойную ночь. Беспилотная опасность была объявлена ещё до полуночи и отменена только после шести утра. Накануне вечером жителей региона предупредили об аномальной жаре и предупредили, что лучше не выходить на улицу, а синоптики обещают дожди и грозы со штормовым ветром, от которого срывает крыши. Об этих и других событиях в материале vlg.aif.ru.