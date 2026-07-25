Зеленский отказался назвать Трампа лучшим президентом США: кого выбрал глава киевского режима

Глава киевского режима Владимир Зеленский не захотел называть Дональда Трампа лучшим президентом США, выбрав другого лидера в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.
Когда Лумер задала Зеленскому вопрос о лучшем, по его мнению, американском лидере, глава киевского режима назвал Авраама Линкольна.
После шутливого предупреждения о том, что «Трамп будет смотреть это интервью», Зеленский попытался сгладить углы, но остался при своем мнении.
«Трамп — хороший, сильный лидер. Он лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек», — заявил Зеленский.
Напомним, что сам Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и «абсолютно некомпетентным» лидером. Американский лидер обвинил главу киевского режима в отказе от проведения голосования.