Территорию возле озера лотосов привели в порядок

В Хабаровском районе завершили благоустройство территории возле любимого жителями и гостями Хабаровского края туристического объекта — озера лотосов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одно из «Семи чудес Хабаровского края» стало доступнее для гостей, а отдых на берегу озера лотосов возле села Галкино Хабаровского района — комфортнее.
Здесь обустроили пешеходную и экологические тропы, установили скамейки из переработанного пластика с маркировкой «Сделано в Хабаровском крае», деревянный мост, систему видеонаблюдения, навигационные баннеры, смотровые настилы, ограждения. Отсыпали подъездную дорогу и оборудовали разворотную площадку для автомобилей. Общая площадь благоустроенной территории составила 17 000 кв. м.
— Еще год назад эта территория была труднодоступной: непроходимая дорога, заросли, грязь. Сегодня здесь мы видим благоустроенное пространство — новую точку притяжения для туристов, место для семейных прогулок и тихого созерцания, — отметил Дмитрий Демешин.
Вскоре на территории также установят информационные щиты и арт-объекты.