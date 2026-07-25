Территорию возле озера лотосов привели в порядок

— Еще год назад эта территория была труднодоступной: непроходимая дорога, заросли, грязь. Сегодня здесь мы видим благоустроенное пространство — новую точку притяжения для туристов, место для семейных прогулок и тихого созерцания, — отметил Дмитрий Демешин.