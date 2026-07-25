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Территорию возле озера лотосов привели в порядок

Туристы теперь могут любоваться цветами с комфортом.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском районе завершили благоустройство территории возле любимого жителями и гостями Хабаровского края туристического объекта — озера лотосов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Одно из «Семи чудес Хабаровского края» стало доступнее для гостей, а отдых на берегу озера лотосов возле села Галкино Хабаровского района — комфортнее.

Здесь обустроили пешеходную и экологические тропы, установили скамейки из переработанного пластика с маркировкой «Сделано в Хабаровском крае», деревянный мост, систему видеонаблюдения, навигационные баннеры, смотровые настилы, ограждения. Отсыпали подъездную дорогу и оборудовали разворотную площадку для автомобилей. Общая площадь благоустроенной территории составила 17 000 кв. м.

— Еще год назад эта территория была труднодоступной: непроходимая дорога, заросли, грязь. Сегодня здесь мы видим благоустроенное пространство — новую точку притяжения для туристов, место для семейных прогулок и тихого созерцания, — отметил Дмитрий Демешин.

Вскоре на территории также установят информационные щиты и арт-объекты.