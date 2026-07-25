В Перми на время крестного хода ограничат движение транспорта

Департамент транспорта администрации Перми сообщил о возможном ограничении движения с 09:30 до 11:30 26 июля на Комсомольском пр., ул. Героев Хасана и перпендикулярных им улицам. Его приостанавят на время прохождения колонны через проезжую часть.