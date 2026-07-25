В МВД заявили, что отсутствие паспорта не является основанием для задержания

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудник полиции не может проводить задержание человека на основании отсутствия у него внутреннего паспорта гражданина РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
«Отсутствие внутреннего паспорта не является основанием для задержания полицейским. Паспорт необходим для предъявления сотруднику полиции в том случае, если он хочет установить вашу личность. Мы все прекрасно понимаем, что задержание проводится по конкретно существующим основаниям, предусмотренным законом о полиции», — сказал он.
Васенин уточнил, что основаниями для задержания человека будут факты совершения им преступления либо административного правонарушения, нахождение гражданина в розыске, как скрывшегося от следствия дознания либо суда или в ситуации, если человек значится в числе пропавших без вести. «В таких случаях это является основанием для доставления и, конечно же, полицейский должен будет установить личность человека. В таком случае потребуется паспорт», — отметил начальник пресс-службы.