В Хабаровске спасатели вызволили девочку из бетонных обломков

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вечером 24 июля поступил вызов в поисково спасательный отряд (с. Ракитное): в карьере в районе 5 й площадки девочке требовалась помощь. Как выяснилось, подросток вместе с друзьями находилась в необорудованном для купания месте. Находясь на бетонном островке в центральной части карьера, она неудачно наступила — нога застряла в расщелине между обломками.