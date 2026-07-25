Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый не мог справиться с алкоголизмом среди личного состава, несмотря на тонны изъятого алкоголя. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в российских силовых структурах.
— Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». И все это время шло огромное количество свидетельств местных жителей и обращений во все инстанции Украины о неспособности генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими, — говорится в сообщении.
Распитие алкоголя вооруженными людьми угрожало безопасности и приводило к различным преступлениям, передает РИА Новости.
По данным Telegram-канала Mash, часть украинских военных и граждан связывает Михаила Драпатого с потерей плацдарма в Курской области и провалом обороны на направлении Покровск — Константиновка. За эти неудачи он еще до назначения получил прозвище «генерал-провал», утверждают авторы публикации.
21 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение Драпатого новым главнокомандующим армией страны. На своем посту он заменил Александра Сырского.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что назначение нового главкома ВСУ вряд ли приведет к каким-то изменениям на фронте.