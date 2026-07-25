— Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». И все это время шло огромное количество свидетельств местных жителей и обращений во все инстанции Украины о неспособности генерала Драпатого контролировать вверенные войска и управлять ими, — говорится в сообщении.