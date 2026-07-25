В Башкирии обнаружили жука из Красной книги России

«Этот жук — индикатор здоровья лесов. Он живет только в старовозрастных лесах, заселяет ослабленные или мёртвые стволы и помогает возвращать питательные вещества в почву. Его исчезновение — сигнал о разрушении экосистемы, поэтому важно беречь его среду обитания. Если встретите жука — не ловите, а сфотографируйте, отметьте дату и место и передайте данные специалистам», — посоветовали специалисты Минэкологии республики.