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В Грузии снова блэкаут: люди сидят без света уже второй день, поезда остановились

Поезда остановились по всей Грузии из-за отключения электричества.

Источник: Комсомольская правда

По всей Грузии остановилось движение поездов из-за очередного блэкаута. Об этом сообщает местная пресса.

Отмечается, что это уже второе отключение электричества за два дня. На этот раз перебои затронули различные объекты инфраструктуры. В большей части Тбилиси пропало водоснабжение, поскольку насосное оборудование осталось без электричества.

Аэропорты страны перешли на аварийный режим и используют резервные генераторы. Причины масштабного сбоя пока не называются. Информации о сроках полного восстановления энергоснабжения также нет.

Ранее KP.RU сообщал, что без света остались Тбилиси и Батуми. Электричество пропало примерно в 00:15 по местному времени. Причины аварии на тот момент оставались неизвестны.