В Грузии снова блэкаут: люди сидят без света уже второй день, поезда остановились

По всей Грузии остановилось движение поездов из-за очередного блэкаута. Об этом сообщает местная пресса.
Отмечается, что это уже второе отключение электричества за два дня. На этот раз перебои затронули различные объекты инфраструктуры. В большей части Тбилиси пропало водоснабжение, поскольку насосное оборудование осталось без электричества.
Аэропорты страны перешли на аварийный режим и используют резервные генераторы. Причины масштабного сбоя пока не называются. Информации о сроках полного восстановления энергоснабжения также нет.
Ранее KP.RU сообщал, что без света остались Тбилиси и Батуми. Электричество пропало примерно в 00:15 по местному времени. Причины аварии на тот момент оставались неизвестны.