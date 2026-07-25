Две электрические подстанции на Украине уничтожили российские военные

Минобороны России сообщило об уничтожении двух электрических подстанций в Черниговской области. Объекты поразили ударными беспилотниками «Герань-4 Сикер», поскольку они использовались в интересах украинских военных. Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие поражение целей.
Ночной атаке подверглась подстанция 110 кВ в населенном пункте Мена. Днем в Семеновке тем же типом дрона прямым попаданием уничтожили подстанцию мощностью 40 кВ.
Обе цели поражены успешно, сообщили в оборонном ведомстве.