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Две электрические подстанции на Украине уничтожили российские военные

Минобороны России сообщило об уничтожении двух электрических подстанций в Черниговской области.

Минобороны России сообщило об уничтожении двух электрических подстанций в Черниговской области. Объекты поразили ударными беспилотниками «Герань-4 Сикер», поскольку они использовались в интересах украинских военных. Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие поражение целей.

Ночной атаке подверглась подстанция 110 кВ в населенном пункте Мена. Днем в Семеновке тем же типом дрона прямым попаданием уничтожили подстанцию мощностью 40 кВ.

Обе цели поражены успешно, сообщили в оборонном ведомстве.