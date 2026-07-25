Редкий скин за деньги родителей: Мошенники обманывают детей через онлайн-игры

Лунев отметил, что часть схем целится не на игровой профиль ребёнка, а сразу на деньги взрослых. Ребёнку под видом заданий для получения игровых предметов предлагают сфотографировать экран родительского телефона, назвать коды из смс или самому перевести деньги через банковское приложение. Иногда мошенники выдают себя за техподдержку игры и так вытягивают коды от других личных сервисов.