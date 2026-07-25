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Средняя пенсия неработающих россиян выросла на 1,8 тысячи рублей за год

Соцфонд: средняя пенсия неработающих россиян за год выросла на 1,8 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, средняя пенсия неработающих граждан в России за год выросла на 1 833 рубля. В июне 2026 года размер выплаты в среднем составил 25 838 рублей, тогда как в аналогичный период прошлого года — 24 005 рублей.

По информации Соцфонда, средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля.