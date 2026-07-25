Средняя пенсия неработающих россиян выросла на 1,8 тысячи рублей за год

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средняя пенсия неработающих граждан в России за год выросла на 1 833 рубля. В июне 2026 года размер выплаты в среднем составил 25 838 рублей, тогда как в аналогичный период прошлого года — 24 005 рублей.
По информации Соцфонда, средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля.