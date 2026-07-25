В Перми простятся с известнейшим историком и краеведом Ольгой Мельчаковой

Почти полутора десятка лет, с 1986 по 1989 годы и с 1993 по 2004 годы, Ольга Александровна работала в Государственном архиве Пермской области. Она начинала работу в группе личных фондов и кинофотодокументов, затем в отделе информации, публикации и научного использования документов.