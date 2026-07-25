Под Минусинском стаф покусал 5-летнего ребенка. Владелец заплатит 150 тысяч

В Красноярском крае Минусинский городской суд взыскал с хозяина собаки, покусавшей ребенка, крупную компенсацию.
В пресс-службе объединенных судов региона рассказали, что иск подала жительница села Знаменка Минусинского округа. Женщина пояснила, что в апреле 2026 года водила свою 5-летнюю дочь к педиатру. На улице их ожидал отец ребенка.
На улице женщина отпустила девочку, и та побежала к отцу, который находился в зоне видимости. В этот момент из кустов выбежала большая собака коричневого цвета породы стаффордширский терьер без намордника и поводка.
«Собака подбежала к ребенку, повалила девочку на землю и начала трепать, схватив ее зубами за левую ногу. Хозяин собаки все время находился рядом с собакой, наблюдал за произошедшим, но никаких действий не предпринимал. Весь инцидент длился на протяжении 4−5 минут, которых было достаточно хозяину для того, чтобы пресечь действия собаки, он мог ее оттащить, окликнуть, но ничего не сделал, извинений за случившееся не принес», — рассказали в пресс-службе.
Ребенку оказали помощь в Знаменской участковой больнице, ей назначили серию уколов. Владельца пса привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание животного (ч.3 ст. 8.52 КоАП РФ) и оштрафовали на 10 тыс. рублей. Но в судебное заседание ответчик не явился.
В своем иске женщина просила суд взыскать возмещение морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Судья пришел к выводу, что хозяин собаки не обеспечил надлежащий контроль за собакой, из-за чего пострадала девочка. Суд изучил имущественное положение виновника и назначил компенсацию в размере 150 тыс. рублей. Дополнительно он заплатит пошлину в размере 3 тыс. рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.