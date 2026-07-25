Под Минусинском стаф покусал 5-летнего ребенка. Владелец заплатит 150 тысяч

«Собака подбежала к ребенку, повалила девочку на землю и начала трепать, схватив ее зубами за левую ногу. Хозяин собаки все время находился рядом с собакой, наблюдал за произошедшим, но никаких действий не предпринимал. Весь инцидент длился на протяжении 4−5 минут, которых было достаточно хозяину для того, чтобы пресечь действия собаки, он мог ее оттащить, окликнуть, но ничего не сделал, извинений за случившееся не принес», — рассказали в пресс-службе.