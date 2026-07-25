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Жарко, но пасмурно будет в Нижнем Новгороде в эти выходные

Днем воздух прогреется до +24…+26°С.

Источник: Время

Жаркий, пасмурный и дождливый день ожидается в Нижнем Новгороде в субботу, 25 июля, согласно данным Яндекс Погоды.

Утром температура составит +22°С. Днем воздух прогреется до +26°С. Вечером столбики термометров покажут +23°С. Ночью температура опустится до +18°С. Ветер восточный, днем южный, вечером юго-западный, до 4 м/с.

Воскресенье, 26 июля, будет теплым, но пасмурным. Ветер утром северный, днем северный, вечером северный, ночью северо-восточный, до 3 м/с. Утром температура составит +19°С. Днем поднимется до +24°С. Вечером столбики термометров покажут +22°С. Ночью температура опустится до +21°С.

Среди российских городов-миллионников самую жаркую погоду в выходные можно ждать в Волгограде — здесь температура воздуха днем поднимется до +38°С. Холоднее всего будет в Воронеже — +19°С.

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