Актёры советского кино, которые влюбились на съёмках: 6 историй похлеще сценариев драм

Виталий приезжал в Одессу, где шли съёмки, пел серенады и писал трогательные письма избраннице. Позже молодые люди поженились в Ленинграде в 1970 году, через год после знакомства. Однако Соломин обжёгся в первом браке из-за измены жены и поэтому поставил условие Марии: никаких съёмок. Иногда он всё же разрешал жене сниматься, но отчаянно ревновал к партнёрам по площадке. Сам Виталий верностью похвастаться не мог. На стороне он завёл как минимум два романа. Но каждый раз он возвращался в семью. А прожили супруги больше тридцати лет, до смерти Виталия от инсульта.