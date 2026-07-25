В Омске власти открыли памятник Высоцкому

В День памяти Владимира Высоцкого, 25 июля, в Омске состоялось открытие памятника поэту, актёру и автору-исполнителю. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко, главы российских регионов, деятели культуры, общественники и жители города. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Автором памятника стал омский скульптор Виктор Костенко. Бронзовая композиция изображает Владимира Высоцкого с семиструнной гитарой, сидящим на скале. Художественный образ создан по мотивам песни «Высота», а дополняют его театральные маски, череп Гамлета и занавес, символизирующие разные стороны творчества артиста.
Алексей Оверчук отметил, что Высоцкий стал голосом целой эпохи, а его произведения и сегодня помогают осмысливать историю страны и характер народа. Виталий Хоценко подчеркнул, что песни артиста звучали почти в каждом доме и продолжают оставаться важной частью культурной памяти.
Памятник установили в Воскресенском сквере при поддержке правительства Омской области и городской администрации. Одновременно специалисты благоустроили прилегающую территорию, смонтировали архитектурную подсветку и установили интерактивный инфомат, подключённый к сайту музея «Дом Высоцкого на Таганке». С его помощью посетители смогут узнать больше о жизни артиста и послушать его песни в авторском исполнении.