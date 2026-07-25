В Омске власти открыли памятник Высоцкому

Памятник установили в Воскресенском сквере при поддержке правительства Омской области и городской администрации. Одновременно специалисты благоустроили прилегающую территорию, смонтировали архитектурную подсветку и установили интерактивный инфомат, подключённый к сайту музея «Дом Высоцкого на Таганке». С его помощью посетители смогут узнать больше о жизни артиста и послушать его песни в авторском исполнении.