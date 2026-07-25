Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч Лиги чемпионов перенесут в Казахстане ради концерта Канье Уэста

Матч Лиги чемпионов с участием казахстанского «Кайрата» могут перенести из Алматы в Туркестан из-за концерта американского рэпера Канье Уэста.

Матч Лиги чемпионов с участием казахстанского «Кайрата» могут перенести из Алматы в Туркестан из-за концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выступление музыканта запланировано на 14 августа — дату возможного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В связи с этим УЕФА согласовал проведение встречи на стадионе «Туркестан Арена».

Сейчас «Кайрат» продолжает выступление во втором квалификационном раунде турнира. После поражения в первом матче от кипрской «Омонии» со счетом 0:1 команда готовится к ответной встрече, которая пройдет 29 июля в Алматы.

Под песками Египта нашли помогавшие строить древнее чудо света сооружения.