Матч Лиги чемпионов перенесут в Казахстане ради концерта Канье Уэста

Матч Лиги чемпионов с участием казахстанского «Кайрата» могут перенести из Алматы в Туркестан из-за концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Выступление музыканта запланировано на 14 августа — дату возможного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В связи с этим УЕФА согласовал проведение встречи на стадионе «Туркестан Арена».
Сейчас «Кайрат» продолжает выступление во втором квалификационном раунде турнира. После поражения в первом матче от кипрской «Омонии» со счетом 0:1 команда готовится к ответной встрече, которая пройдет 29 июля в Алматы.
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