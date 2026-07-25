Пилоты Дальнего Востока сразились в Хабаровске на этапе Кубка по дрифту

По данным организаторов, участники положительно оценивают уровень площадки и условия для заездов. Проведение масштабных состязаний особенно актуально в 2026 году — он объявлен губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным Годом спорта. Это демонстрирует готовность региона к организации крупных спортивных событий и популяризации активного образа жизни.