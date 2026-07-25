По ряду улиц в столице РТ временно ограничат движение транспорта

В Казани 26 июля введут временное ограничение движения транспорта по ряду улиц. Причиной стало проведение Казанского триатлона.
Также парковка у Дворца земледельцев будет закрыта с 00:00 22 июля до 23:30 26 июля.
Ограничения движения транспорта будут действовать с 03:30 до 16:15 26 июля на следующих участках:
- автомобильной дороге на площади Тысячелетия (съезд на ул. Батурина по направлению от ул. Ташаяк) — приостановят одно направление движения;
- дороге под мостом «Миллениум» (по направлению от моста «Миллениум» до ул. А. Козина) — приостановят два направления движения;
- дороге под мостом «Миллениум» (выезд с ул. Подлужной на ул. Вишневского) — приостановят одно направление движения;
- Кремлевской дамбе (по направлению от ул. Батурина до ул. Сибгата Хакима) — ограничение полутора правых полос направления движения с возможностью проезда электрического наземного транспорта по пути следования;
- ул. Большой Красной (по направлению от ул. Толстого до ул. Батурина) — приостановят направление движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. Жуковского, ул. Пушкина и ул. Япеева;
- ул. Батурина (по направлению от ул. Большой Красной до Кремлевской набережной) — приостановят два направления движения;
- ул. Вишневского (съезд на ул. Николая Ершова по направлению от моста «Миллениум») — приостановят два направления движения;
- ул. Карла Маркса (по направлению от ул. Николая Ершова до ул. Толстого) — ограничение полутора правых полос направления движения с возможностью проезда электрического наземного транспорта по пути следования;
- Кремлевской набережной (по направлению от съезда на площадь Тысячелетия до ул. Батурина) — приостановят одно направление движения;
- ул. Николая Ершова (по направлению от съезда с ул. Вишневского до ул. Карла Маркса) — ограничение полутора правых полос направления движения с возможностью сквозного проезда на территорию ТРК «Корстон» (при необходимости) и проезда электрического наземного транспорта по пути следования;
- ул. Сибгата Хакима (по направлению от ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана) — приостановят два направления движения;
- ул. Толстого (по направлению от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной) — приостановят два направления движения;
- мост «Миллениум» и ул. Вишневского (по направлению от ул. Сибгата Хакима до съезда с ул. Вишневского на ул. Николая Ершова) — ограничение двух правых полос направления движения.
Ранее сообщалось, что в столице Татарстана 26 июля изменится схема движения пяти автобусных маршрутов в связи с проведением Казанского триатлона. Будут скорректированы схемы автобусов №№ 22, 28а, 43, 54 и 89.
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