Онищенко: Эндокринные заболевания могут повлиять на продолжительность жизни

В июле стало известно, что биохакер-миллиардер Брайан Джонсон планирует создать собственного клона, чтобы трансплантировать его органы и кровь в борьбе с аутоиммунным заболеванием и продлить себе жизнь. Также предполагается, что на клоне будут тестироваться новые методы лечения. «Вечерняя Москва» рассказывает о том, возможно ли продлить себе жизнь таким способом.