Онищенко: Эндокринные заболевания могут повлиять на продолжительность жизни

Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания могут повлиять на продолжительность жизни. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.
— Существуют главные группы заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов — прим. «ВМ»). Вторые — это онкологические, и третьи — эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь, — отметил специалист.
По словам Онищенко, любое заболевание, даже обычный насморк, влияет на общее состояние здоровья, особенно если вовремя не начать курс лечения, передает РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания наносят наибольший ущерб здоровью людей.
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