БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 25 июля

В ночь на 25 июля над Нижегородской областью перехватили и уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня в 00:44 в регионе объявляли режим беспилотной опасности. Соответствующий пост опубликовали в соцсети сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сколько именно дронов удалось уничтожить над нашим регионом, в Минобороны не уточнили. Известно, что в период с восьми часов вечера пятницы до восьми часов утра субботы над Россией обезвредили 328 украинских БПЛА. Речь идет о беспилотных аппаратах самолетного типа.
Также дроны перехватили над Крымом, Чувашией, Волгоградской областью и другими субъектами РФ.
Напомним, накануне в забор нижегородского парка «Швейцария» влетел грузовик. Позже выяснилось, что у его водителя нет прав.