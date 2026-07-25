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БПЛА сбили над Нижегородской областью ночью 25 июля

Над Россией перехватили 328 беспилотников.

Источник: Живем в Нижнем

В ночь на 25 июля над Нижегородской областью перехватили и уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня в 00:44 в регионе объявляли режим беспилотной опасности. Соответствующий пост опубликовали в соцсети сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сколько именно дронов удалось уничтожить над нашим регионом, в Минобороны не уточнили. Известно, что в период с восьми часов вечера пятницы до восьми часов утра субботы над Россией обезвредили 328 украинских БПЛА. Речь идет о беспилотных аппаратах самолетного типа.

Также дроны перехватили над Крымом, Чувашией, Волгоградской областью и другими субъектами РФ.

Напомним, накануне в забор нижегородского парка «Швейцария» влетел грузовик. Позже выяснилось, что у его водителя нет прав.

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