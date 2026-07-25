В центре Краснодара на месте снесенных гаражей создадут зеленые зоны

Кроме того, один участок освободили на пересечении улиц Гаврилова и Рашпилевской, где демонтировали 57 гаражей. Здесь площадь освобожденной территории составила около 3 тыс. кв. м. В дальнейшем предстоит убрать еще пять гаражей и демонтировать бетонные основания.