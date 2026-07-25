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В Свердловской области 12 муниципалитетов освободились от воды

Паводковая обстановка на Среднем Урале стабилизируется.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области паводок пошел на спад. Так, от воды полностью освободились 12 муниципалитетов. По данным МЧС на 25 июля, затопленными остаются 2785 приусадебных участков, 498 жилых домов, 21 дачный, а также четыре участка автодорог и 10 низководных мостов.

— За прошедшие сутки от воды освободились 69 жилых домов, 390 приусадебных участков в 9 населенных пунктах. Произошло затопление 10 жилых домов, 19 приусадебных участков. На текущие сутки затоплений не прогнозируется, — рассказали в ведомстве.

Автотранспортное сообщение ограничено с 22 населенными пунктами. Спасатели организовали для жителей отрезанных от большой земли территорий 13 лодочных переправ. Людей доставляют к месту работы и обратно. Также гражданам передают продукты, воду и медикаменты.

Также специалисты занимаются просушкой помещений и откачкой воды из домов по заявкам от жителей.

— За сутки проведена откачка воды из 5 подвальных помещений были задействованы 5 мотопомп. Всего откачано 25 подвалов, — пояснили в МЧС.

На текущий момент ликвидацией последствий паводка занимаются 500 человек и 150 единиц техники.

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