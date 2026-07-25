Угрозу атаки БПЛА сняли в Волгоградской области спустя семь часов

В Волгоградской области сняли режим беспилотной опасности, который держался почти семь часов. Сигнал об отбое поступил от МЧС утром 25 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Угрозу атак БПЛА объявили накануне ночи. Жителей региона попросили сохранять спокойствие и следить за оповещениями. Аэропорт Волгограда работал в обычном режиме, рейсы не задерживали. Дополнительные меры безопасности не вводили. Спустя почти семь часов режим отменили.
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