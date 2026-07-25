Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозу атаки БПЛА сняли в Волгоградской области спустя семь часов

Режим беспилотной опасности отменили утром 25 июля в Волгограде и области.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сняли режим беспилотной опасности, который держался почти семь часов. Сигнал об отбое поступил от МЧС утром 25 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Угрозу атак БПЛА объявили накануне ночи. Жителей региона попросили сохранять спокойствие и следить за оповещениями. Аэропорт Волгограда работал в обычном режиме, рейсы не задерживали. Дополнительные меры безопасности не вводили. Спустя почти семь часов режим отменили.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше