Калининградцев ждет умеренно теплая суббота

После по летним меркам довольно прохладной (+10−15 по Цельсию) ночи нам обещают теплое утро: до +18…+20°С без существенных осадков (дожди, да и то местами и небольшие, возможны лишь на севере региона — в Зеленоградском, Полесском и Славском округах.