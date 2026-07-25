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Калининградцев ждет умеренно теплая суббота

Синоптики прогнозируют температуру воздуха до +20…+22 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Начинаем наш новостной день прогнозом от специалистов из группы «Погода и метеоявления в Калининградской области».

После по летним меркам довольно прохладной (+10−15 по Цельсию) ночи нам обещают теплое утро: до +18…+20°С без существенных осадков (дожди, да и то местами и небольшие, возможны лишь на севере региона — в Зеленоградском, Полесском и Славском округах.

Днем температура воздуха поднимется до +20…+22°С, будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков, ветер слабый или умеренный. А вот вечером, как солнце закатится, вновь похолодает до +15…+18°С.