Калининградцев ждет умеренно теплая суббота

Начинаем наш новостной день прогнозом от специалистов из группы «Погода и метеоявления в Калининградской области».
После по летним меркам довольно прохладной (+10−15 по Цельсию) ночи нам обещают теплое утро: до +18…+20°С без существенных осадков (дожди, да и то местами и небольшие, возможны лишь на севере региона — в Зеленоградском, Полесском и Славском округах.
Днем температура воздуха поднимется до +20…+22°С, будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков, ветер слабый или умеренный. А вот вечером, как солнце закатится, вновь похолодает до +15…+18°С.