Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники добрались даже до мертвых: юрист рассказал о вопиющих случаях

Юрист Мухаметов рассказал, что мошенники воруют данные умерших и больных людей.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники похищают персональные данные умерших и пациентов медицинских учреждений. Об этом ТАСС рассказал адвокат коллегии «Грозный и партнеры» Эльдар Мухаметов.

По словам юриста, сведения об умерших могут продавать похоронным агентам и ритуальным компаниям. Данные живых пациентов злоумышленники способны использовать для обмана больных и их родственников.

«Нельзя исключать, что сведения о живых пациентах передавались мошенникам, которые могли бы убеждать больных и их родственников в необходимости дорогостоящего лечения», — отметил Мухаметов.

Кроме того, похищенные базы используют для массовых рассылок, телефонных звонков и незаконного оформления сим-карт. За кражу и передачу персональных данных виновным может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее в МВД рассказали, что утечки персональных данных помогают мошенникам быстрее войти в доверие к потенциальной жертве. Злоумышленники покупают сведения о человеке, а затем используют их во время звонка, чтобы сделать легенду более убедительной.