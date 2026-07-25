Мошенники добрались даже до мертвых: юрист рассказал о вопиющих случаях

Мошенники похищают персональные данные умерших и пациентов медицинских учреждений. Об этом ТАСС рассказал адвокат коллегии «Грозный и партнеры» Эльдар Мухаметов.
По словам юриста, сведения об умерших могут продавать похоронным агентам и ритуальным компаниям. Данные живых пациентов злоумышленники способны использовать для обмана больных и их родственников.
«Нельзя исключать, что сведения о живых пациентах передавались мошенникам, которые могли бы убеждать больных и их родственников в необходимости дорогостоящего лечения», — отметил Мухаметов.
Кроме того, похищенные базы используют для массовых рассылок, телефонных звонков и незаконного оформления сим-карт. За кражу и передачу персональных данных виновным может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.
Ранее в МВД рассказали, что утечки персональных данных помогают мошенникам быстрее войти в доверие к потенциальной жертве. Злоумышленники покупают сведения о человеке, а затем используют их во время звонка, чтобы сделать легенду более убедительной.