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Трех героев СВО из Камышинского района наградили посмертно

Родственникам погибших бойцов вручили ордена Мужества и медаль Суворова в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Камышинском районе Волгоградской области передали награды семьям трех бойцов, погибших в зоне специальной военной операции. Церемонию провели глава района Елена Береговая и военный комиссар Константин Егоров, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию муниципалитета.

Президент подписал указы о награждении героев посмертно. Рядовой Александр Гужев получил орден Мужества. Рядовой Сергей Коленников тоже удостоился ордена Мужества. А рядового Евгения Жайворона отметили медалью Суворова. Все трое проявили мужество и отвагу при исполнении воинского долга.