Трех героев СВО из Камышинского района наградили посмертно

Президент подписал указы о награждении героев посмертно. Рядовой Александр Гужев получил орден Мужества. Рядовой Сергей Коленников тоже удостоился ордена Мужества. А рядового Евгения Жайворона отметили медалью Суворова. Все трое проявили мужество и отвагу при исполнении воинского долга.