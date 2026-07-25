Эксперты раскрыли, провоцируют ли уличные камеры на агрессию

Казалось бы, наиболее оптимальный выход в зону комфорта — собсвенный дом. Но и он для многих перестал быть зоной уединения. Жилищная ситуация в России хоть и не катастрофична, но всё же далека от идеала: статистика фиксирует недостаток комнат на человека (по оценке «Дом.РФ», примерно 45% семей не хватает комнат для комфортного проживания).