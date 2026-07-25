В Красноярском крае региональный штаб контролирует ситуацию с топливом

В Красноярском крае региональный штаб продолжает круглосуточно контролировать ситуацию с топливом. На заправках крупных сетей, расположенных на федеральных и региональных трассах, улучшилось наличие дизельного топлива, а заправка большегрузов идет в штатном режиме. В зависимости от запасов и графика поставок лимиты на дизель увеличили. На трассовых АЗС одной из крупных сетей также отменили ограничение в 50 литров для фур, после чего очередей стало меньше. Ситуация с бензином остаётся напряжённой из-за высокого потребительского спроса и неравномерности графика поставок, — уточнили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Красноярского края. На отдельных АЗС могут возникать временные периоды, когда топливо не отпускают: станции ждут очередную партию или переключают резервуары. Министерство промышленности и торговли края работает с поставщиками, чтобы обеспечить доставку необходимых объемов топлива в регион. Отдельно решается вопрос поставок в территории, где нет АЗС крупных сетей. В приоритетном порядке топливом обеспечивают социально значимые службы и организации: скорую помощь, МЧС, школьный и общественный транспорт, сельхозпроизводителей и объекты ЖКХ. Иногда автовладельцы сами создают себе лишнее беспокойство: заливают по 5−10 литров в бак, чтобы он был полный, или заполняют канистры. Это понятное желание подстраховаться, но в итоге оно приводит к очередям. Думаю, автовладельцам стоит заправляться в привычном режиме, без резких запасов — так мы сэкономим время друг другу и сохраним спокойствие, — отметил председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов. На некоторых АЗС пока сохраняются временные ограничения на отпуск бензина в канистры для физических лиц. В минпроме края просят жителей не создавать искусственный ажиотаж, заправляться по мере необходимости и с пониманием относиться к временным сложностям.