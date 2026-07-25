Аферисты похитили у жителей Хабаровского края почти 21 млн рублей за неделю

За минувшую неделю дистанционные мошенники обманули 36 жителей Хабаровского края и похитили у них более 20,8 миллиона рублей. По каждому случаю возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Чаще всего аферисты звонили под видом сотрудников банков, правоохранительных органов и социальных служб. Они убеждали собеседников, что деньги на счетах находятся под угрозой, после чего требовали перевести сбережения на «безопасный счёт» или отдать их курьеру якобы для декларирования.
Других потерпевших заманивали обещаниями дополнительного заработка, выгодных инвестиций и высокого дохода от торговли на бирже. Получив первые переводы, лжеброкеры продолжали требовать новые вложения, а затем исчезали вместе со всеми деньгами.
Ещё одной распространённой схемой стала продажа несуществующих товаров и услуг через соцсети и мессенджеры. Кроме того, преступники писали от имени взломанных знакомых с просьбой срочно одолжить деньги, присылали ссылки на вредоносные приложения и снимали средства с потерянных банковских карт и телефонов.
С начала 2026 года жертвами дистанционных хищений стали 1 424 жителя региона. Общий ущерб превысил 812,8 миллиона рублей.