Аферисты похитили у жителей Хабаровского края почти 21 млн рублей за неделю

Чаще всего аферисты звонили под видом сотрудников банков, правоохранительных органов и социальных служб. Они убеждали собеседников, что деньги на счетах находятся под угрозой, после чего требовали перевести сбережения на «безопасный счёт» или отдать их курьеру якобы для декларирования.