На эшафот взошли дворяне, офицеры, герои Отечественной войны: 200 лет назад казнили лидеров восстания декабристов, их смерть шокировала даже Николая I

Среди погибших на виселице был 30-летний Сергей Муравьев-Апостол, ветеран Отечественной войны 1812 года. После подавления восстания Черниговского полка и Сенатской площади Николай I лично допрашивал его, но не помиловал. При этом императора шокировали как восстание, так и казнь боевых офицеров.