На эшафот взошли дворяне, офицеры, герои Отечественной войны: 200 лет назад казнили лидеров восстания декабристов, их смерть шокировала даже Николая I

200 лет назад, 25 июля (по новому стилю) 1826 года, Российскую империю потрясла казнь лидеров восстания декабря 1825 года. На эшафот в Петропавловской крепости поднялись пятеро представителей элиты — дворяне и боевые офицеры Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Петр Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол.
Из-за неопытности палачей и спешки с постройкой виселицы казнь обернулась кошмаром. Под троими осужденными оборвались веревки, и они с грохотом рухнули в подмостковую яму. Раненых в боях и измученных кандалами людей пришлось вешать во второй раз.
Напомним, пройдя через европейские походы, дворянские революционеры ужаснулись контрасту с Россией и потребовали отмены крепостного права, Конституции и равенства перед законом. Они решили устроить революцию.
Среди погибших на виселице был 30-летний Сергей Муравьев-Апостол, ветеран Отечественной войны 1812 года. После подавления восстания Черниговского полка и Сенатской площади Николай I лично допрашивал его, но не помиловал. При этом императора шокировали как восстание, так и казнь боевых офицеров.
Несмотря на проявленное мужество и былые заслуги, суд приговорил бунтарей к смерти. 121 мятежника приговорили к каторжным и крепостным работам. Тела пяти казненных тайком захоронили на петербургском острове Голодай.
Ранее сайт KP.RU вспоминал подвиг одиннадцати любящих женщин. Княгини целовали кандалы сосланных на каторгу декабристов и лечили их.