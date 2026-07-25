Инфляция в Красноярском крае превысила среднюю по России

Годовая инфляция в Красноярском крае по итогам июня 2026 года ускорилась до 6,43% — в целом по стране этот показатель составил 6,02%. Как сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата, за месяц цены в нашем регионе выросли на 0,79% (общероссийский уровень — 0,87%).