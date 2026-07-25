Российские войска ночью нанесли удары по портам «Николаев», «Одесса» и «Измаил»

В ведомстве уточнили, что в результате ударов армия РФ уничтожила сухогруз в порту «Николаев», поразила объекты портовой инфраструктуры в порту Одесса, а также ликвидировала объекты портовой инфраструктуры и склад с военным имуществом ВСУ в порту «Измаил», передает Telegram-канал Минобороны.