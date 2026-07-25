Российские войска ночью нанесли удары по портам «Николаев», «Одесса» и «Измаил»

Российские военнослужащие ночью нанесли удары по портам «Николаев», «Одесса» и «Измаил», поразив портовую инфраструктуру и суда, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате ударов армия РФ уничтожила сухогруз в порту «Николаев», поразила объекты портовой инфраструктуры в порту Одесса, а также ликвидировала объекты портовой инфраструктуры и склад с военным имуществом ВСУ в порту «Измаил», передает Telegram-канал Минобороны.
22 июля военный корреспондент Александр Коц заявил, что датская судоходная компания Maersk, занимающаяся контейнерными перевозками по морю, покинула одесский порт из-за ударов ВС РФ по военным объектам в гавани. Он отметил, что в таких ситуациях страховщики, как правило, приостанавливают полисы военного риска, выставляя в качестве причин всевозможные форс-мажорные обстоятельства.