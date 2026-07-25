В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсию

Пенсионные выплаты по линии Отделения СФР по Республике Крым могут быть назначены военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста (право на вторую пенсию в 2026 году появилось у мужчин 1962 года рождения (в 64 года) и у женщин 1967 года рождения (в 59 лет), есть требуемый страховой стажа, не учтенный при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2026 году он составляет 15 лет.