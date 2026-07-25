В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсию

«Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств, имеют возможность получать еще одну пенсию по линии регионального Отделения Социального фонда», — говорится в сообщении.
Право на ее назначение возникает, если после увольнения со службы военнослужащие продолжили трудовую деятельность в гражданских организациях и работодатели отчисляли за них страховые взносы, отметили в отделении СФР.
Пенсионные выплаты по линии Отделения СФР по Республике Крым могут быть назначены военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста (право на вторую пенсию в 2026 году появилось у мужчин 1962 года рождения (в 64 года) и у женщин 1967 года рождения (в 59 лет), есть требуемый страховой стажа, не учтенный при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2026 году он составляет 15 лет.
Кроме того, необходимо наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов — на 2026 год она установлена в размере 30, а также установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.
«Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит ежегодной индексации с 1 января и корректировке с 1 августа», — пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа, это касается работающих пенсионеров.
Более 25 тысяч родителей-пенсионеров в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей, сообщали ранее в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.