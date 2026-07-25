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Фестиваль красок и ретроавто: хабаровчане отметили День ВМФ ярким семейным праздником

24 июля на площади перед кинотеатром «Хабаровск» прошел яркий праздник, посвященный Дню Военно-морского флота. Организаторы подготовили программу так, что скучать не пришлось никому — даже самые маленькие хабаровчане нашли себе занятие по душе, а их родители смогли отдохнуть и сделать яркие фото. Развлечений хватило на любой вкус. Любители техники рассматривали экспозицию ретромашин, а меломаны наслаждались.

24 июля на площади перед кинотеатром «Хабаровск» прошел яркий праздник, посвященный Дню Военно-морского флота. Организаторы подготовили программу так, что скучать не пришлось никому — даже самые маленькие хабаровчане нашли себе занятие по душе, а их родители смогли отдохнуть и сделать яркие фото. Развлечений хватило на любой вкус. Любители техники рассматривали экспозицию ретромашин, а меломаны наслаждались концертами артистов и самодеятельных коллективов. Ремесленная ярмарка манила сувенирами и изделиями ручной работы. Гостей ждали фестиваль красок и пенная вечеринка, которые никого не оставили равнодушными. Праздник удался на славу, он подарил городу заряд летнего настроения и морской романтики. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/вмф2.mp4