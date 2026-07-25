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Калининградская автоинспекция проводит антиалкогольные рейды

О неадекватных водителях граждане могут сообщить в полицию по круглосуточному телефону.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, калининградские автолюбители и профессиональные шоферы! На дорогах нашего региона продолжаются усиленные полицейские рейды, направленные на пресечение управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Акция продлится до 27 июля.

— Последствия такого вождения могут закончиться не только административной или уголовной ответственностью, но и непоправимыми последствиями для жизни и здоровья, — напоминают в Управлении ГИБДД. — Берегите свою и чужие жизни. Если выпили, ограничьтесь ролью пассажира или пешехода. Выбирайте такси или общественный транспорт. Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Правоохранители также предлагают всем, кто стал свидетелем опасного поведения на дороге, звонить по круглосуточному телефону 55−28−11 и сообщать об увиденном, дабы предотвратить возможную трагедию. На ваш сигнал отреагируют!