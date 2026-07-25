Калининградская автоинспекция проводит антиалкогольные рейды

— Последствия такого вождения могут закончиться не только административной или уголовной ответственностью, но и непоправимыми последствиями для жизни и здоровья, — напоминают в Управлении ГИБДД. — Берегите свою и чужие жизни. Если выпили, ограничьтесь ролью пассажира или пешехода. Выбирайте такси или общественный транспорт. Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.