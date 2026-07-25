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Волгоградских водителей избавят от бумажных медсправок

МВД России подготовлены изменения в административный регламент по проведению экзаменов.

МВД России подготовлены изменения в административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, которые начнут действовать с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

В частности, сдачу экзамена могут остановить в случае, если кандидат в водители в ходе экзаменов будет использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники или справочные материалы.

Также с 1 марта 2027 года водителям и тем, кто сдает на права, предъявлять медицинскую справку в бумажном виде уже не придется. Медзаключения будут формироваться учреждениями здравоохранения и направляться в систему электронного документооборота.