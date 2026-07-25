В московской оранжерее впервые зацвел японский банан

В Мокве посетители Субтропической оранжереи Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» получили возможность увидеть редкое для коллекции сада событие — впервые здесь зацвел японский банан (Musa basjoo).
Экзотическое растение выпустило крупное соцветие, которое сейчас постепенно раскрывается. По словам специалистов, подобное цветение в оранжерее зафиксировано впервые. В ближайшее время сотрудники продолжат наблюдение за растением и его дальнейшим развитием.
Японский банан считается одним из самых выносливых представителей своего рода. В отличие от многих тропических видов, он способен переносить более прохладные условия, благодаря чему его выращивают в ботанических садах и оранжереях разных стран. Однако даже при благоприятном уходе увидеть его цветение удается нечасто.
Необычное событие уже вызвало интерес у посетителей сада. Крупные листья и необычное пурпурное соцветие сделали растение одной из самых заметных экспозиций Субтропической оранжереи этим летом.
Специалисты отмечают, что при успешном развитии после цветения на растении могут сформироваться плоды, хотя главную ценность японский банан представляет именно как декоративная культура.