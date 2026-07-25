В московской оранжерее впервые зацвел японский банан

Японский банан считается одним из самых выносливых представителей своего рода. В отличие от многих тропических видов, он способен переносить более прохладные условия, благодаря чему его выращивают в ботанических садах и оранжереях разных стран. Однако даже при благоприятном уходе увидеть его цветение удается нечасто.