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В столичном кинопарке «Москино» завершился второй заезд летнего лагеря

Смена объединила спортсменов, активистов патриотических объединений и молодых чирлидеров.

Второй заезд летнего лагеря «Молодежь Москвы» проходил с 13 по 18 июля в кинопарке «Москино» в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

В ходе смены состоялся фестиваль традиционных игр народов России. Участники познакомились с килой, бузой, городками, казачьими тямбарами и шапочными боями. Важным этапом для активистов стало прохождение спортивных треков по основам безопасности в городе. Под руководством инструкторов ребята отрабатывали навыки пожаротушения, оказания первой помощи, управления дронами и безопасного вождения на средствах индивидуальной мобильности.

Смена объединила не только спортсменов и активистов патриотических объединений, но и молодых чирлидеров и группы поддержки. Для них провели практические занятия по акробатике, актерскому мастерству и работе на сцене. Участники вместе с наставниками готовили творческие номера, которые представили на финальном концерте.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.