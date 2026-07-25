В столичном кинопарке «Москино» завершился второй заезд летнего лагеря

Смена объединила не только спортсменов и активистов патриотических объединений, но и молодых чирлидеров и группы поддержки. Для них провели практические занятия по акробатике, актерскому мастерству и работе на сцене. Участники вместе с наставниками готовили творческие номера, которые представили на финальном концерте.