В подмосковном Королеве состоится «Ночной забег»

Участникам предстоит преодолеть дистанции 5 и 10 км. Также будет организован детский забег на 500 м. Трасса «Ночного забега» будет проходить по традиционному маршруту «Космического марафона», который знаком многим жителям и гостям Московской области. Стартово-финишный городок будет расположен на площади около Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков будет подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа.