В подмосковном Королеве состоится «Ночной забег»

«Ночной забег» пройдет 15 августа в городе Королеве Московской области в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Участникам предстоит преодолеть дистанции 5 и 10 км. Также будет организован детский забег на 500 м. Трасса «Ночного забега» будет проходить по традиционному маршруту «Космического марафона», который знаком многим жителям и гостям Московской области. Стартово-финишный городок будет расположен на площади около Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков будет подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа.
Регистрация на «Ночной забег» будет проходить в два этапа: первые слоты доступны с 21 июля, дополнительная возможность присоединиться и стать участником откроется 4 августа. Подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.