Оксана Самойлова планирует купить вертолет за более чем 60 миллионов рублей

Российская модель и блогер Оксана Самойлова рассказала, что хочет купить вертолет стоимостью более 60 миллионов рублей. Девушка также призналась, что управление летательным аппаратом оказалось куда сложнее, чем она предполагала.
— Я и мои сумасшедшие идеи (…) Я думала, что там сел, нажал — тык‑тык — и полетела. Нет, оказывается, не так. Очень сложно. Абсолютно новые нейронные связи образовываются каждый полет, — поделилась знаменитость.
Сейчас блогер использует вертолет, чтобы добираться до своей фермы. При этом она отметила, что планирует освоить пилотирование самолета, которое, по ее мнению, намного проще, передает издание Super.
17 мая появилась информация, что Самойлова задолжала более четырех миллионов рублей по налогам и обязательным отчислениям. При этом более 714 тысяч рублей составили обязательные отчисления в Роскомнадзор за распространение рекламы в интернете.
Савеловский суд Москвы 1 апреля официально расторг брак рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. При этом модель пошла на уступки и заключила мировое соглашение. В связи с этим представители сторон заявили ходатайство о прекращении дела.