В СК на транспорте подготовили базовый портрет подростка, совершающего диверсии

Подростки в возрасте 16−17 лет, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранителей, чаще всего оказываются вовлечены в диверсии на объектах транспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин.
По его словам, типичный фигурант подобных уголовных дел — учащийся мужского пола. Однако среди обвиняемых встречаются также подростки 14−15 лет.
«Это учащиеся, но четверо фигурантов на момент совершения преступления не работали и не учились, то есть находились вне системы социального контроля», — рассказал Саксин.
Около 42% подростков, привлеченных к ответственности, воспитывались только одним родителем. При этом большинство из них ранее не состояли на учете и не привлекали внимания правоохранительных органов.
Ранее в Свердловской области 15-летнего подростка обвинили в диверсии на железной дороге. По данным следствия, неизвестный связался с ним через мессенджер и за деньги предложил поджечь два релейных шкафа. Подростка заключили под стражу.