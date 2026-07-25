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В СК на транспорте подготовили базовый портрет подростка, совершающего диверсии

В диверсии на объектах транспорта чаще оказыываются вовлечены подростки в возрасте 16−17 лет.

Источник: Комсомольская правда

Подростки в возрасте 16−17 лет, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранителей, чаще всего оказываются вовлечены в диверсии на объектах транспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин.

По его словам, типичный фигурант подобных уголовных дел — учащийся мужского пола. Однако среди обвиняемых встречаются также подростки 14−15 лет.

«Это учащиеся, но четверо фигурантов на момент совершения преступления не работали и не учились, то есть находились вне системы социального контроля», — рассказал Саксин.

Около 42% подростков, привлеченных к ответственности, воспитывались только одним родителем. При этом большинство из них ранее не состояли на учете и не привлекали внимания правоохранительных органов.

Ранее в Свердловской области 15-летнего подростка обвинили в диверсии на железной дороге. По данным следствия, неизвестный связался с ним через мессенджер и за деньги предложил поджечь два релейных шкафа. Подростка заключили под стражу.