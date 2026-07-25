В СК на транспорте подготовили базовый портрет подростка, совершающего диверсии

Подростки в возрасте 16−17 лет, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранителей, чаще всего оказываются вовлечены в диверсии на объектах транспорта. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин.