В Пермском крае простятся с 37-летним Сергеем Кокориным, погибшим на СВО

Друзья, родные и близкие проводят в последний путь 37-летнего Сергея Кокорина из Еловского округа Пермского края, погибшего на СВО, сообщили в местной администрации.
Сергей родился 3 апреля 1986 года в селе Куштомак в большой многодетной семье. У него было восемь родных сестер. Мама воспитывала детей одна. Сергей окончил девять классов Сугановской школы. В детстве и юности он любил рыбалку, походы, увлекался спортом, участвовал в районных школьных эстафетах.
«С 2004 по 2006 годы Сергей проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД в городе Трехгорном Челябинской области. После службы он переехал в Пермь. Трудился помощником участкового в ОВД Кировского района Перми. Затем работал на заводе “Кедрон” слесарем механико-сборочных работ», — рассказывают в администрации Еловского округа.
В 2012 году у Сергея родился сын Матвей. Друзья и знакомые вспоминают о нём, как о добрым, отзывчивым, общительном человеке.
18 ноября 2023 года Сергей Павлович заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на спецоперацию. Служил в Запорожской области в войсках ВДВ в звании ефрейтора. 20 февраля 2024 года, выполняя задание, боец погиб. Его посмертно наградили орденом Мужества.
«Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования маме погибшего Татьяне Афонасьевне, его сёстрам — Екатерине, Татьяне, Надежде, Елене, Ирине, Марине, сыну Матвею», — говорится в сообщении местных властей.
Прощание с бойцом будет проходить в воскресенье, 26 июля в селе Куштомак.
Всех, кто хотел бы проводить его в последний путь, просят к 10:00 подойти к зданию по улице Центральной, 20. Гражанская панихида начнётся в 11:15 в Храме Вознесения Господня на улице Центральной, 65. С 12:00 здесь же пройдёт отпевание. Героя похоронят на местном кладбище.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что несколько дней назад, 23 июля, в Александровском округе с воинскими почестями проводили в последний путь 44-летнего бойца СВО Степана Домацкого.