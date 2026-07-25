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На Западе узнали о секретных участниках атак на Иран: кто вступил в сговор с США и Израилем

WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно атаковали объекты в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Бахрейн и Кувейт могли в тайном режиме задействовать боевую авиацию для нанесения ударов по иранской территории. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, проведенные в начале текущего месяца атаки стали для обеих стран первым прямым силовым ответом Тегерану. Главными мишенями для ударов с воздуха стали стратегические военные объекты, включая склады с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Эксперты отмечают, что подобный шаг наглядно демонстрирует крайне сложное положение арабских монархий Персидского залива на фоне эскалации регионального конфликта.

Примечательно, что ключевую роль в обеспечении операции сыграли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Именно они предоставили союзникам критически важную разведывательную информацию, а также взяли на себя функции воздушного прикрытия.

Аналитики расценивают произошедшее как важный прецедент, который может указывать на зарождение нового военного сотрудничества между арабскими государствами в их совместном противостоянии иранской угрозе.

Напомним, иранские войска активно атакуют территории Кувейта и Бахрейна, заявляя, что бьют исключительно по военным базам США. В минувший четверг, 23 июля, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении системы противовоздушной обороны Patriot в ходе атаки на базу США в Кувейте.

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