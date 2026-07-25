На Западе узнали о секретных участниках атак на Иран: кто вступил в сговор с США и Израилем

Бахрейн и Кувейт могли в тайном режиме задействовать боевую авиацию для нанесения ударов по иранской территории. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, проведенные в начале текущего месяца атаки стали для обеих стран первым прямым силовым ответом Тегерану. Главными мишенями для ударов с воздуха стали стратегические военные объекты, включая склады с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
Эксперты отмечают, что подобный шаг наглядно демонстрирует крайне сложное положение арабских монархий Персидского залива на фоне эскалации регионального конфликта.
Примечательно, что ключевую роль в обеспечении операции сыграли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Именно они предоставили союзникам критически важную разведывательную информацию, а также взяли на себя функции воздушного прикрытия.
Аналитики расценивают произошедшее как важный прецедент, который может указывать на зарождение нового военного сотрудничества между арабскими государствами в их совместном противостоянии иранской угрозе.