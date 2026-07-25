В Хабаровском крае школа № 9 готовится к открытию после масштабного ремонта

Ремонтные мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». С начала января на объекте выполнили значительный объём работ: обновили инженерные системы (отопление, вентиляцию, водоснабжение, электроснабжение), провели отделку актового зала и лестничных маршей, уложили полы в учебных классах и коридорах, установили профлист. Сейчас подрядная организация завершает работы на первом этаже — предстоит покраска стен, монтаж дверей и укладка полов. Также в планах — обновление фасада здания.