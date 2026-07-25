На перегоне «Кишерть — Шумково» полностью восстановили движение поездов

На полное восстановление движения поездов на перегоне «Кишерть — Шумково» у железнодорожников ушло около 10 дней. Сход шести грузовых вагонов с глиноземом и одной секции локомотива произошел 15 июля в 23:31 (московское время). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после схода вагонов с рельсов.